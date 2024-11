Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “oltre due mesi di ritardo per i contributi ai privati”

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

: “Musumeci venga in parlamento.”Roma, 12 nov – La riunione di questa mattina a Pozzuoli di Musumeci con i sindaci locali ed il presidente della Regione Campania è purtroppo la dimostrazione di come il Ministro si muova solo quando sente la pressione. Non a, infatti, l’incontro di queste ore arriva dopo le numerose critiche della stampa locale e la nostra interrogazione in Parlamento sui notevoli ritardi delle misure attuative dei Decreti ‘’. Bene che si dia il via agli interventi sull’edilizia pubblica ma male, molto male, l’inaccettabilediduenella firma del decreto attuativo necessario per sbloccare i fondi per la riparazione delle abitazioni private inagibili. Ci sono circa 1.500 cittadini che vorrebbero ritornare nelle proprie case.