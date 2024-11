Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: tutto pronto per l’assalto a Fazzini

Nel calderone deldell’finiscono da mesi nomi altisonanti e giovani prospetti da far integrare con calma per trasformarli in certezze. Uno di questi ultimi, secondo quanto riportato da Blastingnews.com, sarebbe Jacopo, centrocampista dell’Empoli apparso in grande crescita in questo avvio di stagione. Per questo motivo su di lui si è fiondato il Beppe Marotta, che avrebbe già pronta un’offerta ai toscani per convincerli a lasciar partire il classe 2003 la prossima estate. Ma il Presidente nerazzurro non è l’unico dirigenteessato al centrocampista massese, al quale sarebbeessato anche il Milan., derby per: i suoi numerinelle ultime uscite ha contribuito a portare i toscani verso un inaspettato decimo posto in classifica.