Bonus Natale le regole del contributo da 100 euro | requisiti e come richiederlo

Ilda 100, inizialmente pensato per la Befana e poi anticipato adal decreto Omnibus, potrebbe vedere una platea più ampia di beneficiari. Attualmente, ilè previsto per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo entro i 28.000e verrà erogato con la tredicesima mensilità.Tutte le info suldiLa maggioranza sta valutando un’estensione della misura, che al momento richiede non solo un limite reddituale, ma anche specificifamiliari. Oltre al reddito, infatti, è necessario avere un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure essere in un nucleo monogenitoriale con un figlio a carico. Fonti di maggioranza indicano che l’ampliamento dei beneficiari potrebbe rientrare in un emendamento al decreto fiscale in discussione in commissione al Senato.