Game-experience.it - Bluepoint Games, il prossimo gioco per PS5 è una nuova proprietà intellettuale? Ne parla un insider

Il notoJeff Grubb ha affermato che il nuovodi, in sviluppo per PS5, è una, ponendosi di conseguenza come un’opera originale e non come un remake un sequel di un’IP già esistente.Il giornalista di Venture Beat ha affermato che il titolo a cui sta lavorando il team appartenente ai PlayStation Studio quasi certamente non verrà rilasciato nel corso del 2025, ma nonostante questo ha aggiunto che non sarebbe sorpreso di vedere ilannunciato nel corso delanno.Proprio in tal senso Jeff Grubb ha precisato che nonostante la percezione del pubblico, in quel di Sony sono attualmente in sviluppo una gran quantità di giochi esclusivi per console PlayStation, con il colosso giapponese che ha però deciso di non effettuare annunci molto distanti dal lancio ufficiale come invece accadeva fino alla precedente generazione di console.