Sbircialanotizia.it - Bitcoin: La Criptovaluta che sta rivoluzionando la finanza globale

Negli ultimi anni,è diventato un tema digrande interesse sia per gli investitori che per ilpubblico in generale. Questa criptovaluta, introdottaper la prima volta nel 2009 da un anonimo conosciutocome Satoshi Nakamoto, ha aperto le porte a un sistema finanziario decentralizzato che sfida le istituzioni bancarie tradizionali. Ma cos’è esattamentee cosa lo rende così speciale? Cos’èè una valuta digitale che opera su una rete peer-to-peer, permettendo transazioni sicure senza la necessità di un intermediario, come una banca. Questa caratteristica principale, unita al suo sistema dicontabilità basato sulla blockchain, garantisce la trasparenza e l’integrità delle transazioni. Inoltre,ha una quantità limitata di monete in circolazione, fissata a 21 milioni.