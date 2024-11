Gaeta.it - Bergader Edelblu Cream: Il nuovo formaggio che arricchisce la tradizione casearia bavarese

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilrappresenta l’ultima aggiunta alla prestigiosa gamma di formaggi erborinati di. Creato nel 1927, l’è noto per la sua passione artigianale e per l’uso di latte di alta qualità proveniente dalle Alpi. La nuova variante cremosa e spalmabile offre un’alternativa straordinaria, rendendo questoaccessibile anche a chi si avvicina per la prima volta ai blue cheese. Con un sapore delicato e armonioso,è ideale per arricchire piatti tradizionali e moderne ricette.La: dalla Baviera a oggiLa storia delinizia nel 1927, quando i mastri casari bavaresi hanno dato vita a questoche è diventato simbolo di qualità. Con il passare degli anni, questoha saputo mantenere viva la, con un approccio che mescola passione e tecniche artigianali.