Ben Yedder condannato per violenza sessuale | due anni per l’ex nazionale francese

Wissam Ben, ex capitano del Monaco ed ex, è statoa duedi reclusione con la condizionale dal Tribunale penale di Nizza con l’accusa di. Ben, che dopo lo scadere del contratto con il Monaco – avvenuto lo scorso 30 giugno – non ha firmato con alcun club. Il giocatore dovrà inoltre pagare 5000 euro di dmorali alla vittima e 1500 di spese legali, oltre a una multa di 5000 euro per un’infrazione del codice della strada. I fatti risalgono alla serata dello scorso 6 settembre, quando Ben, in stato di ebbrezza, aveva fatto salire sulla propria auto una donna di 23. Successivamente, giunto nel parcheggio del proprio appartamento, aveva cercato di attirare la donna a sé mentre si masturbava. La ragazza era riuscita a fuggire e a chiamare le forze dell’ordine.