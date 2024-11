Tvpertutti.it - Belen su Stefano De Martino: ecco cosa non sono riusciti a superare

Rodriguez si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova sfida, Amore alla Prova - La Crisi del Settimo Anno, in onda dal 20 novembre su Real Time. Il programma, ereditato da Giulia De Lellis, la vede affiancata dalla psicologa Maria Luigia Augello, in un formato che promette di sviscerare le problematiche di coppia. A una settimana dal debutto,ha raccontato a DiPiù TV il suo percorso personale e professionale, toccando temi delicati come la crisi vissuta con l'ex maritoDee la consapevolezza acquisita con il tempo.ammette: «Crisi del settimo anno? L'ho vissuta anch'io»Rodriguez non è estranea alle turbolenze relazionali che saranno al centro della trasmissione. Nel parlare della crisi del settimo anno, la showgirl ha rivelato di aver superato un momento simile conDe, il padre di suo figlio Santiago: "La crisi del settimo anno conl'avevamo pure superata, ma alla fine, dopo dieci anni, ci siamo comunque lasciati,”.