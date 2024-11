Aggressione a Tg1ambasciatore all' Aja chiede di fare luce

Quotidiano.net - Aggressione a Tg1,ambasciatore all'Aja chiede di fare luce

Su istruzioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia nei Paesi Bassi Giorgio Novello ha immediatamente preso contatto con le autorità olandesi per raccogliere informazioni sull'episodio die minacce nei confronti di un giornalista e un cameraman del Tg1 Rai ad Amsterdam, nel contesto particolarmente grave che ha visto aggressioni a tifosi israeliani in una fase di rigurgito di antisemitismo. L'ambasciata continua a seguire l'evoluzione di questo tipo di attività. In particolare viene mantenuto alto l'impegno alla salvaguardia e alla tutela dei giornalisti e degli operatori dei media italiani.