Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo volevo auto-sabotarmi, ero caduto in depressione. Ho fatto terapia e mi sono laureato in design”: la rinascita di Riki

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Entrare nel mondo della musica non è facile. Lo sanno i tantissimi cantanti chetransitati nei talent show. C’è chi mette a segno il colpo subito, chi non ce la fa. Il caso di(vero nome Riccardo Marcuzzo) è emblematico. È stato uno dei protagonisti della sedicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi“, poi il grande successo in classifica tanto che nel 2017 è stato l’artista che ha venduto più dischi, poi i palazzetti dello sport pieni e piano piano attorno aè calato il silenzio, fino alla pandemia.“Ho vissuto tre anni molto importanti dove pero? non ero padrone del mio destino, – ha detto a Il Corriere della Sera – infatti tante volte sfogavo la solitudine e la rabbia, la gabbia dorata in cui mi sentivo, nell’essere impulsivo. Cosi? houn po’ di cavolate. Dovevo per forza seguire le logiche del mercato e a un certo punto miincagliato“.