Zecche rosse? 30 anni fa Salvini stava coi centri sociali | Si beve e ci si diverte non userebbero mai sassi o spranghe

? Criminali da spedire in galera? All’inizio della sua carriera politica Matteosi sarebbe messo le mani nei capelli nel leggere le dichiarazioni urticanti deloggi ministro e vicepremier. «Neici si trova per discutere, confrontarsi, bere una birra e divertirsi», assicurava leggiadro l’allora 21enne consigliere comunale della Lega, ex frequentatore – come noto – del Leoncavallo di Milano. In occasione del suo primo intervento a Palazzo Marino, trent’fa esatti, il Corriere della Sera gli aveva dedicato un ritratto. Colui che «ha messo d’accordo tutto il consiglio», si legge. E proprio su alcuni «incidenti» che avevano coinvolto i. Toni e parole ben diverse da quelle pronunciate ieri dallo stesso, dopo gli scontri di Bologna. «Bisogna chiudere ioccupati dai comunisti, covi di criminali e», suonava il messaggio del ministro.