Lettera43.it - Un Frecciargento per Genova lascia a piedi i passeggeri partendo da Roma con 50 minuti di anticipo

Venerdì 8 novembre, idel8556, in partenza dae diretto a, sono rimasti sorpresi nel scoprire che il loro treno era già partito e con ben 50dirispetto all’orario previsto delle 16:20. Il cambiamento inaspettato, che se la situazione non fosse seria potrebbe essere ironicamente considerato come una soluzione insolita per affrontare il problema cronico dei ritardi dei treni, hato a terra decine di persone, tra cui il giornalista Salvatore Settis, che ha raccontato l’episodio su La Stampa. La decisione di anticipare la partenza, ha spiegato Trenitalia, è stata presa a causa di lavori urgenti sulla linea ad alta velocità-Firenze, che hanno costretto la società a dirottare il treno sulla vecchia linea tradizionale, molto più lenta.