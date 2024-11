361magazine.com - «Temptation Island», la trasformazione di Titti Scialó: bellissima dopo i “ritocchini”. Cosa ha fatto e chi è il suo Chirurgo di fiducia

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

Scialòsui sociali ritocchi di medicina estetica. Il suodi: «C’è anche il mio tocco nella tua rinascita». I dettagli Si torna a parlare di «» e dei suoi protagonisti, ma stavolta nessun tradimento all’orizzonte.aver visto coppie “scoppiare”, baci appassionati in diretta, flirt, sfuriate, pianti e anelli di fidanzamento prendere fuoco durante i faló, pubblico e rete sembrano essersi affezionati ad una delle concorrenti del programma, tanto da tesserne le lodi sui social e tra i commenti delle pagine Instagram legate al reality show.Si tratta diScialò, la giovane napoletana ex di Antonio, presa di mira dal fidanzato durante il percorso aperché «imperfetta». Tuttavia, senon è riuscita a far innamorare il suo “Bell’Antonio”, è invece riuscita a far breccia nel cuore degli italiani, non soltanto per le sue insicurezze e la sua dolcezza, ma anche per la sua naturalezza.