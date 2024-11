Butac.it - Tè all’ananas e diabete di tipo 2

Leggi l'articolo completo su Butac.it

Ci è stato segnalato un video su Instagram, sul profilo di tal Gabriele Canal. Il profilo risulta disabilitato, ma il link al video che viene diffuso continua a funzionare. Per sicurezza comunque lo abbiamo salvato così che possiate vederlo anche voi: Oltre al video – un video evidentemente fatto con IA di un tizio che ci racconta di come la nonna lo ha guarito dalcon un tè– c’è un testo che l’accompagna, questo:Per otto lunghi anni ho affrontato un’ardua battaglia contro il, investendo molto in farmaci e costose consultazioni, senza nemmeno vedere una soluzione tangibile!La situazione, di per sé, mi ha gettato in un abisso di profondo scoraggiamento.Fu allora che un caro amico condivise con me una straordinaria ricetta fatta in casa a base di ananas, un’esperienza che aveva vissuto personalmente.