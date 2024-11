Formiche.net - Tassi e inflazione dietro al bluff della crescita russa

Dal codice giallo a quello rosso il passo è breve, se c’è di mezzo il costo del denaro. Pochi giorni fa questa testata ha raccontato come la forsennata corsa agli armamenti in Russia stia di fatto mettendo in ginocchio le sue stesse imprese. Breve pro memoria. Se l’economia dell’ex U finora non è crollata sotto il peso delle sanzioni, lo si deve solo al fatto che la produzione bellica ha garantito quella domanda necessaria a generare Pil. Ma proprio quella stessa domanda ha innescato una delle più insidiosi e pericolose spirali inflattive che la Federazione ricordi, costringendo la Bank of Russia a portare ial 21%.Questo ha generato vere e proprie scosse telluriche, mettendo le imprese nell’impossibilità di contrarre nuovi prestiti con le banche o, più semplicemente, di rimborsare quelli già ricevuti.