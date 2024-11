Ilfattoquotidiano.it - “Sinner? Avevo quasi voglia di cambiare canale”: Adriano Panatta deluso dal match con De Minaur alle Atp Finals. Il suo commento

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

ha giocato una partita nomale e di routine e questo gli è bastato perché Denon ha alcuna chance di battere Jannik, mai!”. Con queste parole, ospite alla Domenica Sportiva, ha commentato l’esordio con vittoria di JannikATPdi Torino. Il numero 1 al mondo ha controllato e chiuso in due set unsenza storia, in cui Alex Deè riuscito a sorprendere l’altoatesino giusto con il break iniziale, ma poi ha dovuto inevitabilmente soccombere.CLASSIFICA – La situazione dei gruppi die Bolelli/VavassoriTV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)COSA SAPERE – Regolamento, formula e montepremiSCHEDA – Come stanno e a cosa puntano gli 8 tennisti qualificati“Il discorso è semplice – ha spiegato– nel panorama mondiale del tennis ci sono tre fuoriclasse ovvero, Alcaraz e Djokovic.