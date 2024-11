Gaeta.it - Silvia Toffanin fa il suo debutto in prime time con “This Is Me”, il nuovo speciale dedicato ad Amici

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a una nuova avventura televisiva con “Is Me“, un programmache celebra la storia di, il noto talent show di Maria De Filippi. Inizialmente riluttante ad abbandonare il suo confortevole ruolo di conduttrice di Verissimo, laha deciso di accettare questa sfida, segnando un significativo passo nella sua carriera. La prima puntata andrà in onda mercoledì 20 novembre 2024, su Canale 5 e in streaming sulle piattaforme Mediaset.Ildiin prima serataIlformato “Is Me” rappresenta un cambio di rotta per, che ha sempre mantenuto la sua presenza televisiva principalmente nel weekend con il talk show Verissimo. È un passo audace, considerando che ha spesso rifiutato proposte simili in prima serata.