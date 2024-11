Gaeta.it - Settantenne denunciato per aver sparato con una carabina ad aria compressa contro i vasi della vicina

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio curioso, ma anche preoccupante, ha coinvolto undi Casalserugo, in provincia di Padova. L’uomo è statodai carabinieri dopoutilizzato unaadper sparareda fiori e altri oggetti nel giardinosua dirimpettaia. Questo fatto ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno avviato indagini per ricepire chiarimenti su quanto accaduto.L’azionedirimpettaia e il primo intervento dei carabinieriLa vicenda è iniziata quando una donna residente nellenze ha notato dei segni sospetti sui suoi fiori, tra cui fori e danni visibili a un termometro posizionato nel suo giardino. Preoccupata per quanto scoperto, ha deciso di contattare i carabinieri per segnalare l’accaduto. Le segnalazionidonna hanno spinto le forze dell’ordine a condurre una prima verifica in zona, cercando di comprendere l’origine di quei fori.