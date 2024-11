Puntomagazine.it - Serena Autieri debutta al Teatro Cilea di Napoli con il nuovo spettacolo musicale “La Serendipity”.

Per la prima volta a“La” l’eventodiL’attrice, cantante e showgirl napoletanatorna nella sua città con un eventoimperdibile: dal 14 al 17 novembre, ilospiterà “La“, unche si presenta come un omaggio vibrante e coinvolgente alla tradizioneitaliana. Questo debutto rappresenta un momento significativo nella carriera dell’artista, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua eleganza.Loè prodotto da Enrico Griselli, che vanta numerosi successi nel panorama teatrale italiano, con opere tra cui si annoverano titoli classici internazionali quali “Vacanze Romane” e “My Fair Lady” e titoli inediti come “Diana & Lady D”, “La Sciantosa”, “Rosso Napoletano”, “Santo Piacere” ed altri.