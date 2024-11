Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “A Kind Of Die And Go”, il nuovo singolo dei Red LLama

Leggi l'articolo completo su Spettacolo.periodicodaily.com

“AOf Die And Go” è ilche segna il ritorno dei Reded esplora la frustrazione dell’esibirsi dal vivo, ed è il preludio al loroalbum. Si tratta di un brano che cattura l’essenza delalbum “Discount Wave Pt1”.Red, Il“AOf Die And Go”“AOf Die And Go” è il nuovissimodella band pordenonese Red, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Questo brano segna il preludio dell’atteso album “Discount Wave Pt1”, che sarà rilasciato l’8 novembre 2024 e distribuito da (R)esisto.Link per AscoltarePuoi ascoltare “AOf Die And Go” cliccando sul seguente link: Ascolta qui.Perché “AOf Die And Go” è il PrimoLa band ha scelto di pubblicare “AOf Die And Go” come primodelalbum per il suo forte legame con il sound che caratterizzerà il lavoro futuro.