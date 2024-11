Lanazione.it - San Donato, va bene così. Trestina cade di misura

SanTavarnelle 10 SANTAVARNELLE (3-4-3) Leoni; Croce, Bruni, Cecchi (19’Maffei); Pecchia, Borgarello (87’ Falconi), Gistri, Carcani; Menga (75’ Dema), Senesi, Sylla. All Bonuccelli. SPORTING CLUB(4-4-2) Fratti; Grea (55’Nouri), Sensi, De Meio, Bucci (55’ D’Angelo); Giuliani, Tacconi (55’ Arduini), Lisi (89’ Vietina), De Souza (66’Mencagli); Ferri Marini, Nuti. All. Calori. Arbitro: Dell’Oro di Sondrio. Marcatori: 47’ Carcani. Note: ammoniti Giuliani, D’Angelo, Pecchia; angoli 4-4. TAVARNELLE - Vittoria che faal morale per il SanTavarnelle che al Pianigiani ha battuto lo Sporting Clube l’ha superata in classifica. La partita non ha avuto grandi emozioni tanto che ilnon ha mai tirato nello specchio della porta in 90 minuti.