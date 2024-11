Rompipallone.it - Roma, il nuovo allenatore scelto con l’algoritmo: incontro con Friedkin

Dopo l’esonero di Juric laè vicina all’annuncio deltecnico: l’dovrebbe portare alla fumata bianca.Sono ore frenetiche per la, alla ricerca deldopo l’esonero di Ivan Juric. Il tecnico croato ha terminato la sua avventura nella Capitale dopo appena due mesi: fatale la sconfitta interna contro il Bologna, arrivata dopo una serie di risultati insoddisfacenti e una classifica che comincia davvero a preoccupare. Nemmeno in Europa League l’exdi Verona e Torino è riuscito a dare la giusta sterzata: solo 5 punti in 4 gare e il rischio di non riuscire ad agguantare nemmeno il playoff. Laha pertanto deciso di mandare via il secondo tecnico dopo De Rossi, esonerato dopo 4 gare di campionato.In queste ultime ore sono circolati tanti nomi: si è parlato proprio di un possibile ritorno di De Rossi, anche se sembra ormai una pista ‘fredda’, così come del ritorno di Rudi Garcia, che gradirebbe rilanciarsi in Serie A dopo l’ultima deludente esperienza a Napoli.