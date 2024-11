Zon.it - Pellezzano, grande attesa per il 13 novembre con una delegazione che incontrerà Papa Francesco presso la Santa Sede

Presente anche unasalernitana, che ha allestito un pullman con soggetti diabetici, seguiti e curati dalla dott.ssa diabetologa Paky Memoli, vicesindaco del Comune di Salerno.Un evento, che è propedeutico alla Giornata Internazionale del Diabete che ricorre in data 14, nel corso della quale si intende sensibilizzare l’opinione pubblica alla prevenzione del diabete di tipo 1 e della chetoacidosi, una grave complicanza acuta che si può presentare come esordio della malattia diabetica. Patologia che, purtroppo, è risultata fatale per il giovane Alessandro Farina.“Siamo onorati – ha sottolineato il Sindaco Morra – di essere ricevuti da Sua Santità, che anche in questa circostanza ringrazio per aver accolto la nostra richiesta di audizione, presentata la scorsa estate.