Pavard convocato: la Francia perde un difensore! Lascia l'Inter

nuovamente dallaper l’infortunio di undella nazionale di Didier Deschamps.per raggiungere i connazionali.CONVOCAZIONE LAST MINUTE – Assente dalle ultime tre liste di Didier Deschamps, Benjaminper le partite della Nations League contro Israele (giovedì alle 20:45) e contro l’Italia (domenica alle 20:45). Sostituisce l’infortunato Wesley Fofana. Questo l’aggiornamento che arriva direttamente dal ritiro della Nazionale francese. Il giocatore delritorna dunque in Nazionale, dopo le due esclusioni consecutive per le partite di Nations League di settembre e ottobre. I nazionali delconvocati passano dunque a 15! Da capire se troverà spazio in queste partite. All’ultimo Europeo non ha giocato neanche un minuto.