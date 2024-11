Tg24.sky.it - Overtourism a Milano, la battaglia contro i lockbox: il Comune prepara una stretta

, cassette di sicurezza al cui interno sono custodite le chiavi degli appartamenti affittati sulle piattaforme (come Airbnb) sono ovunque a: appese ai cancelli, sui pali della segnaletica stradale, ma anche sulle panchine. Lo spazio pubblico viene spesso utilizzato senza autorizzazione o richieste di occupazione, portando vantaggio economico a pochi privati, a scapito del decoro cittadino e del bene. Questa una delle perplessità sollevata da sindacati e privati cittadini, ma anche affittuari che si trovano sempre più in difficoltà a reperire un alloggio in locazione. I proprietari di casa preferiscono infatti puntare sugli affitti brevi, appartamenti da affittare per pochi giorni a prezzi elevati a turisti di passaggio o lavoratori.