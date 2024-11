Thesocialpost.it - Operaio cade dal tetto di un capannone e muore: dramma nel parmense

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Felegara, una frazione di Medesano, in provincia di Parma. Undi 59 anni è morto dopo una caduta da diversi metri mentre si trovava suldi unper eseguire lavori di manutenzione. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha perso l’equilibrio o ha trovato una superficie instabile che lo ha fatto precipitare dallo stabile. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, tra cui un’ambulanza e i carabinieri, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha constatato la morte sul colpo, causata da un grave trauma.Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di irregolarità o mancanze nei dispositivi di sicurezza adottati.