Nessun archiviazione per Marino Cucchi morto in cantiere a Lonato | undici a processo

(Brescia) – Era il 5 luglio 2018., 59enne geometra di Romano di Lombardia (Bergamo), morì sotto una lastra di cemento di quattro tonnellate crollata dal solaio di un centro commerciale in costruzione a, il Garda Doors, di fronte a Il Leone. Un infortunio mortale che stava per essere archiviato e che invece ora è al centro di unaperto grazie alla determinazione dei familiari della vittima. La figlia e la moglie di, infatti, rappresentate dall’avvocato Silvana Dibenedetto del Foro di Milano, si erano opposte alla richiesta didell’inchiesta di cui era titolare il pm Ambrogio Cassiani, secondo cui il caso a soli sette giorni dal dramma andava chiuso per “morte del reo”. Il gip accolse l’istanza e dispose nuove indagini. A occuparsene stavolta fu la pm Corinna Carrara, che ipotizzò a vario titolo responsabilità in ordine all’omicidio colposo diper i legali rappresentanti delle ditte bergamasche che gestivano ildi via Mantova, tra cui la Serio Prefabbricati srl della quale il geometra era un dipendente.