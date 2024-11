Ilfattoquotidiano.it - Morta Licia Rognini, vedova dell’anarchico Pinelli. Si è sempre battuta per la verità sulla morte del marito

, a 96 anni,Giuseppe, detto Pino, morto precipitando da una finestra della Questura di Milano il 15 dicembre 1969. Se si sia trattato di un omicidio, oppure di un incidente, non è mai stato chiarito.era stato fermato in relazione alla strage di piazza Fontana, attentato di matrice neofascista, da cui l’anarchico risultò essere completamente estraneo. La vicenda fu all’origine dell’assassinio, nel maggio del 1972, del commissario Luigi Calabresi, ucciso da aderenti alla sinistra extraparlamentare. Omicidio per cui fu condannato, tra gli altri, Adriano Sofri, all’epoca leader di Lotta Continua.Nata a Senigallia nelle Marche,, si trasferisce a Milano con la famiglia all’età di 18 mesi e qui rimane. Il padre, falegname, anarchico, lavora alla Pirelli.