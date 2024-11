Lapresse.it - Migranti, tribunale Roma sospende trattenimento in Albania: sette tornano in Italia

Sui trattenimenti deiinarriva un altro stop da parte dei giudici. Almeno fino a luglio 2025, quando la corte di giustizia Ue scioglierà il nodo sui criteri con cui un Paese è considerato sicuro. Potranno quindi lasciare il centro albanese di Gjader icittadiniper i quali oggi la sezione immigrazione delcivile diha sospeso la convalida dei trattenimenti. I trattenuti, per cui è intervenuta la ‘non’ convalida, provengono dall’Egitto e dal Bangladesh. Il provvedimento oggetto di convalida era stato emesso dalla questura di. Per uno di loro, richiedente asilo, dato lo stato di fragilità, è stata invece disposta la permanenza in un Cprno.I 7trasferiti venerdì in, dovranno essere liberati e portati in, trascorse altre 48 ore da oggi.