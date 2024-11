Lapresse.it - Manovra, Meloni incontra i sindacati: “In passato si aiutavano le banche e nessuno invocava rivolta”

Incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e iin merito alladi bilancio. Il summit è iniziato con un intervento della premier, che ha difeso la legge di bilancio perché volta a una “visione di lungo periodo” e non al “consenso immediato” e ha rivendicato di aver fatto parteciparee assicurazioni alla copertura del provvedimento.: “Raccogliamo la grave eredità dei debiti, come un macigno”“Noi raccogliamo la grave eredità di debiti che gravano come un macigno sui conti pubblici. Citerò due numeri per far capire di cosa parlo: 30 e 38. 30 miliardi è il valore complessivo di questadi bilancio; 38 sono i miliardi che, solo nel 2025, costerà alla casse pubbliche il Superbonus varato dal Governo Conte 2 per ristrutturare meno del 4% degli immobili residenziali italiani, prevalentemente seconde e terze case, cioè soldi dei quali ha beneficiato soprattutto chi stava meglio.