Glieroidelcalcio.com - Luciano Spinosi, dalla Roma alla Juve… e ritorno

Leggi l'articolo completo su Glieroidelcalcio.com

La carriera dino, nato il 09 maggio 1950, ruolo difensore. Conosciuto comeII, data la presenza del fratello maggiore Enrico, che, tra le altre squadre, ha militato per tanti anni nel Cagliari. Nato mancino naturale, impara a usare bene il destro dopo un incidente stradale subito a 10 anni, che gli causa la frattura della gamba sinistra. Cresciuto nelle Giovanili del Tevere, nel 1967 passaserie D“A”, chiamato dal tecniconista Oronzo Pugliese, che lo fa esordire in massima serie in una sfida da affrontare contro il Torino. Così tra il 1967 e il 1970 gioca nella, dove vince la sua prima Coppa Italia.Il passaggioJuventusNella stagione 1970 – 71 Allodi e Boniperti stanno ricostruendo la Juve, che, dopo aver anni innanzi ingaggiato gente come Francesco Morini, Pietro Anastasi, Giuseppe Furino o Haller, acquistaFabio Capello,e Fausto Landini, oltre a richiamare dai rispettivi prestiti al Palermo e al Varese Franco Causio e Roberto Bettega.