Oasport.it - LIVE Zverev-Rublev 2-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: serve prima il russo nel 1° set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDENLADI ALCARAZ-RUUD15-15 Servizio e contropiede di dritto.0-15 Favoloso scambio da parte di, che non arretra e lavora ai fianchi con il dritto il tedesco.2-3vincente.40-0 Non risponde di dritto.30-0 Servizio e sventaglio all’incrocio.15-0 Non tiene in campo il chop difensivo, mal toccato da. Ancora deve fare un punto in risposta.2-2 A zero anche.40-0vincente.30-0 Buona seconda die rovescio da sopra.15-0 Il nastro porta via il dritto del.1-2 Altra, altro punto.40-0 Torna indietrodopo un buon dritto, sbaglia però ancora di dritto il tedesco.30-0 Sbaglia di dritto.15-0 Ace sporco.1-1 Comodo game anche per il tedesco.