Liberoquotidiano.it - L'infarto non è sempre la causa di tutte le morti cardiache

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

fulminante! Giovane donna di 28 anni muore di! Calciatore muore a 27 anni: ha avuto unin campo durante la partita! Sono queste le notizie chepiù frequentemente leggiamo sugli organi di stampa e che indurrebbero a pensare chelesono legate a, termine che racchiude in sè una certa evocazione di ineluttabilità. Ma cerchiamo, e speriamo, di fare un po' di chiarezza. Per prima cosa, dobbiamo precisare che ledi cui spesso si parla sonoimprovvise, intendendo con questo termine la morte che sopraggiunge inaspettata e che avviene entro una ora dall'inizio della sintomatologia acuta. I dati epidemiologici sono impressionanti: in Italia si stima che circa 70mila persone muoiono improvvisamente. La stragrande maggioranza delleimprovvise è dovuto a cause cardiovascolari che provocano un arresto cardiaco con conseguente interruzione della circolazione sanguigna e, in particolare, dell'irrorazione cerebrale.