Libri, esce "Io sono Elettra" di Marco Panella

Roma, 11 nov. (askanews) – Raipresenta “Io” di. La storia d’amore mai raccontata tra Guglielmoni e la sua nave, il nuovo romanzo di, che accende una luce su una relazione inedita, intima e profonda tra l’inventore della radio e il panfilo, la sua amata compagna di viaggio e sperimentazione. Dalla costa livornese fino alle traversate oceaniche,racconta la passione dini per il mare e il suo legame speciale con la nave, da lui rinominata e trasformata in uno strumento di ricerca e innovazione. “Io” è una storia di intuizioni pionieristiche, conquiste scientifiche e la ricerca di una compagna d’avventura, con l’che assume la veste di una presenza viva e vibrante, essenziale per le scoperte dini e per i viaggi che hanno segnato il progresso delle telecomunicazioni mondiali.