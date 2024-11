Donnapop.it - L’Amica Geniale, chi è Irene Maiorino l’attrice che fa Lila?

Leggi l'articolo completo su Donnapop.it

napoletana che veste i panni di, una delle due protagoniste de. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche:4, ecco l’attore che farà Nino Sarratore da adulto: tutti i dettagliApparsa in diverse serie televisive molto popolari,nel cast della trasposizione per il piccolo schermo de, il bestseller di Elena Ferrante. Nella popolare fiction, arrivata ormai alla sua quarta stagione televisiva, interpreta, la co-protagonista. Cosa altro sappiamo di? Di seguito tutto sul suo pubblico e privato! View this post on InstagramA post shared by(@)Etàha 39 anni: è nata a Napoli il 6 settembre 1985, sotto il segno zodiacale della Vergine.