Lettera43.it - La corsa per il vertice dei Carabinieri divide FdI, Urso dà buca ad Affari&Finanza e le altre pillole del giorno

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Il vicecomandate Salvatore Luongo o il capo di Stato Maggiore Mario Cinque? La sfida per conquistare ildell’Arma deiè tesissima, con l’attuale numero uno, ancora per poche ore, Teo Luzi, che ancora non conosce il nome del suo successore. Comunque, dite al ministro della Difesa Guido Crosetto che Arianna Meloni “tifa” per Cinque.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Teo Luzi e Salvatore Luongo (Imagoeconomica).Mamma Meloni al mercato di SoraMamma Meloni non molla: al mercatino di Sora, ridente cittadina del basso Lazio, porta sempre le sue candele che vende personalmente a un banco. La genitrice di Giorgia e Arianna, come documenta un filmato di Ciociaria Oggi diffuso sui social, avverte il potenziale cliente: lei lo attende con un «portafoglio ricco». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciociaria Oggi (@ciociariaoggi)dàad Affari&FinanzaDal ministero per il Made in Italy di via Veneto arriva un dispaccio urgente: «Contrariamente a quanto comunicato, il ministro Adolfonon interverrà all’evento ‘L’export e il Made in Italy’ organizzato da Affari&Finanza», in programma oggi.