Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner ferma tutto, "un malore": il gesto che sconvolge Torino | Guarda

Per fortuna lo spettatore che si è sentito male durante il match diora sta bene. Ilaccusato dall'uomo aveva fatto sospendere momentaneamente la partita per permettere ai sanitari di soccorrerlo e verificare che si fosse ripreso. E in quel momento l'attenzione si è spostata dal campo alle tribune, con i due giocatori che hanno seguito l'evolversi della vicenda con un pizzico di apprensione.si è dimostrato ancora una volta un ragazzo d'oro. Il numero uno al mondo è corso subito a prendere una bottiglietta d'acqua e l'ha data allo staff medico-sanitario che si è occupato del paziente. Poi - come tutti - è rimasto in attesa, con lo sguardo fisso verso quel piccolo capannello nell'attesa che arrivasse una buona notizia. Poi, grazie all'intervento dei sanitari, il match è potuto riprendere.