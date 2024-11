Lapresse.it - Ita-Lufthansa, possibile accordo nella notte

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Si sta avvicinando l’trae il ministero dell’Economia e delle Finanze per l’investimento in Ita Airways da parte del vettore tedesco. Secondo quanto si apprende, le due parti sono al lavoro per rispettare la scadenza di oggi e l’potrebbe essere concluso entro sta, con l’invio dei cosiddetti ‘remedies’, ovvero alcuni slot su Milano-Linate da consegnare ad altri competitor per tutelare la libera concorrenza nel settore aereo. Secondo gli ambienti industriali tedeschi, riporta Handelsblatt, la controversia tra la compagnia aerea e il Mef sembra essere ormai risolta., ha riferito un portavoce a LaPresse, per ora non può commentare. Secondo gli ambienti industriali, la Commissione europea sarà ‘generosa’ se ci sarà un piccolo ritardo. La prova che le cosiddette misure correttive sono state soddisfatte è l’ultimo passo fondamentale prima chesia autorizzata a entrare nel mercato, sottolinea Handelsblatt, secondo cui gli esperti del settore vedono i futuri investimenti in Ita come unaleva per risolvere la controversia.