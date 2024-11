News.robadadonne.it - “In quella bara vedevamo nostra figlia”: i messaggi delle 3000 lettere per Giulia Cecchettin

Il femminicidio diavveniva un anno fa, l’11 novembre 2023, quando l’intero Paese sperava ancora, in apprensione, che la sua scomparsa potesse avere un lieto fine. Vi raccomandiamo. "Io ossessivo con la mia ex, dopo la tua morte mi sono calmato". La lettera sulla tomba diUn giovane, di nome Filippo, ha scritto una missiva per sottolineare quanto il femminicidio della ragazza lo abbia spinto a cambiare il suo comport. Il suo corpo sarà ritrovato il 18 novembre, due giorni dopoche sarebbe dovuta essere la data della sua laurea.