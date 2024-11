Ilrestodelcarlino.it - Il derby stile ducale se l’aggiudica Urbania

2 urbino 0 : Nannetti, Scarcella (43’ s.t. Tamai), Antoniucci, Dal Compare, Sarli (40’ s.t. Sema), Paoli, Catani, Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (12’ s.t. Franca), Nunez (35’ s.t. Farias). All. Lilli LMV URBINO: Alessandroni. Arcangeli (29’ s.t. Corigliano), Tamagnini, Zancocchia (20’ s.t. Serges), Giovane, Bellucci, Cusimano, Dalla Bona, Bardeggia (43’ s.t. Pierpaoli), Galante, Boccioletti (20’ s.t. Palazzi). All. Mariani ARBITRO: Antonuccio di Roma 1 RETI: Sarli 25’ p.t., Rivi (rig.) 42’ s.t. NOTE: ammoniti Tamagnini, Rivi, Arcangeli, Bardeggia, Paoli, Catani, Farias. Espulso: Corigliano Davanti ad una grande cornice di pubblico va in scena ilprincipe dell’entroterra pesarese. Ad imporsi è l’dopo una grande prova di tenacia e determinazione. Il primo tempo non parte su grandi ritmi, ma basta un solo giro di lancetta per vedere la prima occasione della partita.