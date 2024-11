Iodonna.it - Guida alle gonne scozzesi, grande trend di stagione, tra idee moda e ispirazioni street style per indossarle.

A suon di cornamuse. È il momento in cui il tartan si fa largo tra i look della, ma quest’anno è un vero trionfo. Complice una riscoperta assoluta anche sulle passerelle, a cominciare da Dior – che a giugno 2024 ha scelto il castello di Drummond per la sua collezione Cruise 2025 omaggioHighlands e a Maria Stuarda – finocase dibritanniche che da sempre lo hanno eletto a propria icona (vedi alla voce: Burberry e Vivienne Westwood), lesono tornate a essere una vera ossessioneiola. Burberry va alla ricerca della sua essenza con la collezione Primavera/Estate 2025 X Il kilt, con la sua storia e le tradizioni secolari, affascina sempre più stilisti e designer che amano rileggerlo secondo nuovi codici stilistici.