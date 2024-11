Gaeta.it - Gli ‘Umarells’: dalla cultura bolognese a un libro-gioco da non perdere

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il termine Umarells ha acquisito una notorietà che va oltre i confini del dialetto. Questo fenomenole, che definisce pensionati anziani intenti ad osservare i lavori in corso nei cantieri, ha trovato la sua genesi nel 2007 grazie allo scrittore Danilo Masotti.creazione di un blog all’uscita di un best-seller, la figura dell’umarell è diventata un simbolo emblematico, popolare e anche un divertente soggetto di intrattenimento, culminando nell’uscita di un nuovo, previsto per il 15 novembre.La nascita del termine e la sua diffusioneIl termine Umarell nasce come un mix di dialettoe di desinenza plurale inglese, richiamando l’immagine di anziani che, con la schiena leggermente curva e le braccia incrociate, passano ore a osservare i lavori in corso.