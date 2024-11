Thesocialpost.it - Giulia Cecchettin, il preside dice no al minuto di rumore: “Lo faremo lo stesso”

I movimenti studenteschi avevano chiesto di organizzare “undi” in ogni classe nel giorno dell’anniversario dell’omicidio di. Ma ildel liceo Tito Livio di Padova ha detto “no”: meglio il silenzio o qualche candela accesa. Con questo invito il dirigente dell’istituto in cui studiòha respinto ogni ulteriore richiesta. “Ma noi non ci stiamo, portiamo ilin ogni classe”, hanno ribadito i ragazzi, annunciando battaglia.“In tutta Italia, come a Padova, sono tantissime le scuole e le università che nell’anniversario del femminicidio dihanno deciso di organizzare i “minuti di”, ormai diventati simbolo della lotta alla violenza di genere da parte degli studenti e non solo”, hanno sottolineato gli attivisti della Rete degli studenti Medi del Veneto.