Lapresse.it - Giulia Cecchettin, a un anno dalla morte “minuto di rumore” alla Sapienza di Roma

digli studenti si sono raccolti in “undi” per ricordare, la studentessa 22enne uccisa unfa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta. La manifestazione è stata organizzata da Sinistra Universitaria “Oggi è l’anniversario del femminicidio di, un evento che ci ha scossi nel profondo e che ha acceso tutta la nostra rabbia. E’ passato un, eppure continuiamo a morire di patriarcato: secondo l’osservatorio di Non Una Di Meno sono 104 i casi di femminicidi e violenze contro le donne e la comunità LGBTQIA+”, racconta il movimento studentesco.“I numeri che aumentano ogni giorno di più ci ricordano che tutt’ora esiste un sistema e una classe politica che permettono che queste violenze accadano, strizzando l’occhio a chi vuole esercitare un controllo sulle nostre vite e sui nostri corpi.