Ilfattoquotidiano.it - Germania, la polizia arresta un 17enne: “Pianificava un attacco ai mercatini di Natale”

La paura di un altro attentato ai mercati ditorna ad aleggiare sulla. Mercoledì sera gli agenti dellacriminale statale dello Schleswig-Holstein hannoto a Elmshorn un diciassettenne che è accusato di “preparare un grave atto di violenza che mette in pericolo lo Stato e di aver cospirato per commettere un grave crimine”.Secondo le prime informazioni date dal giornale BILD, il ragazzo, di origine turco-tedesco, avrebbe pianificato unterroristico con un camion a un mercatino di, come già successo il 19 dicembre 2016. Laè riuscita a sventare l’attentato grazie alle informazioni arrivate dai servizi di intelligence statunitensi. Dalle indagini gli investigatori ipotizzano una matrice islamista.L'articolo, laun: “unaidi” proviene da Il Fatto Quotidiano.