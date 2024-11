Anteprima24.it - Francesca Pascale al carcere femminile: inaccettabile presenza di bimbi

Tempo di lettura: 3 minutiL’attivista per i diritti civili, si è recata oggi in visita all’istituto a custodia attenuata per madri detenute di Lauro, in provincia di Avellino. Attualmente l’Istituto campano, sezione distaccata della Casa circondariale di Avellino, ospita cinque donne con sei figli. Accompagnata da Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti,ha visitato le detenute e gli spazi comuni che li ospitano, ha potuto verificare le condizioni in cui scontano la loro pena. Dopo la visitaha dichiarato che «èche i bambini vivano la loro infanzia dietro delle sbarre. Sono molti gli sforzi fatti dal personale dell’istituto per garantire spazi per la socialità delle madri e luoghi attrezzati con giochi per i bambini, tuttavia, negli ICAM che ci sono in Italia le condizioni strutturali spesso risultano inadeguate: non sempre è garantito un ambiente idoneo per i bambini, con spazi adatti e sicuri per il loro sviluppo psicofisico; spesso sono assenti supporti educativi per i bambini che risentono dell’ambiente carcerario e non possono sviluppare in pieno le relazioni con l’esterno».