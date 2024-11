Dilei.it - Fedez-Ferragni, c’è l’accordo di separazione: la rinuncia di Chiara (per i figli)

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Nel corso degli ultimi mesiha affrontato dei cambiamenti e degli avvenimenti davvero importanti. L’imprenditrice digitale, infatti, nelle ultime settimane del 2023, è stata travolta dal caso Pandoro, di cui, ancora, affronta delle conseguenze, sia a livello professionale, che a livello giudiziario.Ma lo stravolgimento più grande di tutti ha riguardato la sua vita personale, visto cheha svelato, a inizio 2024, che lei e il maritohanno deciso di separarsi, scelta confermata, in seguito, anche dallo stesso rapper. Da quando hanno deciso di dividere le loro strade, i Ferragnez non sono sembrati mai particolarmente in armonia e, malgrado le indiscrezioni abbiano parlato a lungo del loro accordo di, adesso, sembra che la coppia sia riuscita a trovare una quadra e a mettersi d’accordo.