Gaeta.it - Esplosione di una bomba carta sotto un’auto a Latina: indagini in corso sulla possibile intimidazione

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte tra sabato e domenica, un evento preoccupante ha scosso la tranquillità della zona di Via Manzoni a, una Volkswagen Golf parcheggiata lungo la strada, è stata colpita da una. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, che ora temono possibili atti intimidatori connessi a dinamiche locali.L’incidente e i danni provocatiL’avvenuta nella notte ha danneggiato seriamente la vettura. Le forze dell’ordine hanno riferito che laè stata collocatal’auto, portando a seri danni alla carrozzeria e agli organi meccanici. In quel momento, la Golf apparteneva a una famiglia residente nella zona, che si è trovata improvvisamente a fare i conti con un evento del genere, del tutto inaspettato.