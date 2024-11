Sport.quotidiano.net - Eccellenza: per mister Rossi è il quarto successo di fila. Correggese, ma chi ti ferma più?. Sbancato il campo dello Sporting

SCANDIANO 1SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Setti, Staiti, Maccabruni, Bonora, Barbieri M. (31’ st Barani), Waddi, Davitti, Barbieri L. (43’ st Saetti), Turrini (22’ st Zito). A disp. Antonioni, Lasagni, Giordano, Grisendi, Timperio, Romani. All. Delrio (Baroni squalificato).: Cipriani, Ghizzardi, Boilini, Galli, Caselli (30’ st Benedetti), Carini, Bassoli, Galletti (38’ st Vezzani), Antenucci (32’ st Luppi), Cappelluzzo, Leonardi (28’ st Errichiello). A disp. Piccinardi, Covili, Boccaletti, Truzzi, Casini. All.. Arbitro: Palombi di Terni. Reti: 22’ Cappelluzzo (C), 40’ Antenucci (C), 42’ rig. Davitti (S); 29’ st Antenucci (C). Note: ammoniti Boilini, Caselli, Antenucci, Valestri e Barbieri M. Lacentra ildie sale al terzo posto della graduatoria.