Lanazione.it - Deturpato con una croce celtica il monumento a Roberto Benigni

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 17 novembre 2024 – Vandalizzato con unaila Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino (Arezzo), dove l'attore e regista è nato il 27 ottobre 1952. Lo riferisce in una nota il gruppo consiliare Rinascimento castiglionese, ricordando che ilè già stato preso di mira anche in passato. Oltre ad esprimere condanna, il gruppo consiliare sottolinea che ora le indagini dovranno individuare i responsabili del gesto. Ilè nato da un'idea di Andrea Roggi e Alessandro Neri nel 1997 e sostenuto dalla comunità di Manciano, ed è stato inaugurato nel 1999. È realizzato in bronzo e pietra serena, ed è alto 4,5 metri. Laè stata disegnata proprio sulla scritta “La vita è bella”, il titolo del film da Oscar sulla Shoah.